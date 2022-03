Protection de l’environnement – Pro Natura se bat pour les libellules de Palézieux L’association défend un biotope menacé par la construction d’une halle industrielle. La justice demande au Canton et à la Commune d’Oron de revoir leur copie. Romaric Haddou

Le biotope humide des Léchaires, dans la zone industrielle de Palézieux, à Oron. PRO NATURA VAUD

Pro Natura Vaud savoure «une belle victoire». La justice vient d’admettre le recours des protecteurs de la nature dans un dossier impliquant la Commune d’Oron et le Canton. «La Municipalité était allée un peu vite pour délivrer le permis de construire d’une halle industrielle dans le secteur des Léchaires, à Palézieux, alors qu’il y a un biotope d’importance régionale juste à côté de la parcelle concernée, rapporte Michel Bongard, secrétaire général de Pro Natura Vaud. Nous sommes dans une zone de ruissellement et la construction de ce bâtiment empêcherait l’eau de s’écouler jusqu’au biotope. Il y a donc un risque d’assèchement et de disparition de cette zone marécageuse.»