Suisse – Pro Senectute Vaud reprend ses activités La majeure partie des activités de l’association, à l’arrêt en raison du coronavirus, a pu redémarrer. Elle accueille à nouveau les seniors et bénévoles en groupes de maximum cinq personnes.

Pro Senectute Vaud a repris une grande partie de ses activités en ce début de semaine (photo prétexte). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Pro Senectute Vaud a repris une grande partie de ses activités depuis lundi. L’association accueille à nouveau les seniors et bénévoles dans le cadre de ses prestations individuelles ou en groupes réduits de moins de cinq personnes.

Compte tenu des nouvelles directives en vigueur sur le plan fédéral et cantonal, la majeure partie des activités de l’association a pu redémarrer. Notamment les traditionnels entretiens de consultation sociale, l’accompagnement administratif bénévole et à domicile, les balades accompagnées ou encore les jeux et sorties socio-culturelles, indique Pro Senectute mardi dans un communiqué.

L’association précise que les modalités et dates de reprise peuvent différer selon les lieux. Les cours d’activité physique ne devraient pas reprendre avant juin ou septembre, de même que les conférences Info-seniors ainsi que les excursions et séjours.

Afin de protéger au mieux les bénéficiaires ainsi que les collaborateurs salariés et bénévoles, des mesures spécifiques ont été mises en place, en plus des recommandations usuelles de l’OFSP.

Symboliquement important

«Même si la prudence reste de vigueur à l’heure actuelle, cette décision est le reflet de notre état d’esprit positif et résolument optimiste. De nombreux seniors, y compris des bénévoles, sont impatients de nous retrouver et nous nous en réjouissons également « indique Tristan Gratier, directeur de Pro Senectute Vaud, cité dans le communiqué.

«Cette reprise est symboliquement importante pour les retraités actifs et en bonne santé qui ont parfois eu le sentiment d’être stigmatisés voire infantilisés», ajoute-t-il. «À cet égard, il est important de rappeler que les facteurs de risque du coronavirus sont avant tout liés aux maladies préexistantes, quel que soit son âge».

( ATS )