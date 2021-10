Intrépides cyclistes vaudois – Pro Vélo Région Lausanne fête ses 20 ans

Pro Vélo Région Lausanne a fêté ce week-end ses 20 ans. La section lausannoise de la faîtière suisse des cyclistes a organisé samedi une journée conviviale à la nouvelle Maison du Vélo au centre-ville, avec atelier mécanique en libre-service.

En 2001, un petit groupe d’intrépides cyclistes fondent l’association CYCLIC dans le but de défendre les intérêts des cyclistes lausannois, avant de se rattacher à Pro Vélo Suisse. Au fil des années, Pro Vélo Région Lausanne a «su faire entendre la voix des cyclistes dans tous les grands projets d’aménagements de l’agglomération», rappelle l’antenne lausannoise dans un communiqué.



Celle-ci est désormais «reconnue par les autorités comme un partenaire disposant d’une réelle expertise et participe à ce titre à de nombreux groupes de consultation» urbanistiques, environnementaux ou politiques, affirme Julien Meillard, coprésident.

«Décupler» la part modale du vélo

L’association dit se réjouir de «la croissance continue du nombre de cyclistes dans l’agglomération et de la meilleure prise en considération de leurs besoins». Elle profite de la célébration de ses 20 ans d’existence pour rappeler qu’elle va continuer à contribuer à cet élan et tout faire pour «décupler» la part modale du vélo.

Pour ce faire, elle s’engage dans quatre domaines d’actions: permettre au plus grand nombre d’avoir accès à un vélo et savoir s’en occuper, développer l’aptitude de chacune et chacun à circuler à vélo, garantir la prise en compte des vélos dans les projets de constructions et d’aménagements ainsi que développer la culture du vélo à Lausanne à travers notamment des balades thématiques.