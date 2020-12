Fribourg – Procédure facilitée pour les terrasses chauffées des restaurants Comme à l’intérieur, les clients devront être assis à des tables de quatre personnes au maximum, devront s’identifier via le QR code, et porter le masque tant qu’ils ne sont pas assis.

Pour les terrasses intégralement fermées, Fribourg autorise les installations de chauffage électrique. KEYSTONE

Des terrasses hivernales chauffées vont voir le jour devant les restaurants fribourgeois, lors de leur réouverture le 10 décembre. Une procédure rapide et facilitée d’autorisation a été mise en place dans «le but de favoriser l’activité économique des établissements publics».

«La préfecture concernée, ou sur sa délégation de compétence la commune, autorisera l’installation et l’exploitation de chaque terrasse sur la base d’un formulaire de demande simple et concis. Pour considérer les investissements nécessaires, le formulaire est accompagné d’une notice sur les coûts énergétiques estimatifs», ont indiqué lundi l’Etat de Fribourg et l’Organe cantonal de conduite (OCC).

«Cette facilitation des terrasses hivernales favorise un mode de consommation en extérieur potentiellement plus sûr sous l’angle du risque de contamination par le virus», peut-on lire dans le communiqué. Comme à l’intérieur des établissements, les clients devront être assis à des tables de quatre personnes au maximum, devront s’identifier via le QR code, et porter le masque tant qu’ils ne sont pas assis.

Cette mesure est valable jusqu’au 30 avril 2021. Elle entre en vigueur immédiatement.

Selon le type de terrasses

Des terrasses hivernales peuvent être installées, sous forme de trois variantes à choix: ouvertes, mixtes ou fermées. Pour les terrasses ouvertes, le chauffage autorisé est celui au bois (bûches, pellets) et les coussins chauffants électriques rechargeables sont possibles. Les chauffages électriques, à mazout, à gaz et au charbon sont interdits.

Pour les terrasses partiellement fermées – sans paroi ou ne pouvant être intégralement fermées – les conditions de chauffage sont assimilables à celles d’une terrasse ouverte. Pour les terrasses intégralement fermées, les installations de chauffage électrique sont autorisées. «Les besoins en électricité des chauffages électriques devront être couverts par du courant vert (équivalence solaire photovoltaïque) acquis auprès du fournisseur d’électricité», a précisé l’OCC dans une directive.

ATS/NXP