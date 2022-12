Pays-Bas - Argentine

La FIFA a annoncé samedi l’ouverture de procédures disciplinaires contre l’Argentine et les Pays-Bas, après le quart de finale du Mondial 2022, très tendu, remporté vendredi par les Argentins aux tirs au but (2-2, 4-3 aux t.a.b.).

La «commission disciplinaire de la FIFA a ouvert une procédure contre la Fédération argentine pour violation potentielle des articles 12 (mauvais comportements de joueurs et d’officiels) et 16 (ordre et sécurité du match)», a précisé la FIFA dans un communiqué.

L’instance a indiqué faire la même chose contre la Fédération néerlandaise, également pour violation potentielle de l’article 12 de son règlement.