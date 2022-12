Lutte contre l’homophobie – Procès d’Alain Soral: les défenseurs des minorités dénoncent La Cicad et six associations LGBT critiquent publiquement la condamnation en demi-teinte du pamphlétaire. Elles demandent au Ministère public de faire appel. Dominique Botti

Alain Soral, à son arrivée au Palais de justice de Montbenon à Lausanne mercredi 14 décembre 2022, juste avant le début de l’audience. KEYSTONE/Laurent Gilliéron

Le Tribunal de Lausanne vient de condamner Alain Soral pour diffamation. Les propos suspectés d’homophobie, en revanche, n’ont pas été considérés comme discriminants, ni constitutifs d’incitation à la haine contre la communauté homosexuelle au sens de l’art. 261bis du Code pénal. Ce verdict a fait réagir les défenseurs des minorités qui ont donné de la voix cette semaine. Lundi, la Cicad regrettait cette décision et appelait à une modification de la loi. Mercredi, six associations LGBT ont demandé publiquement au Ministère public de faire appel.