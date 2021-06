Drame évité de peu – Procès d’un Turc qui a foncé dans un groupe de Kurdes à Berne L’homme s’était retrouvé bloqué dans sa voiture au milieu de la manifestation et avait mis les gaz pour en sortir. Le Ministère public requière 8 ans de prison.

C’est dans cette foule que l’individu s’était retrouvé bloqué à bord de sa voiture, en septembre 2015. (archives) KEYSTONE

Le procès d’un Turc qui avait percuté avec sa voiture un groupe de manifestants kurdes en 2015 à Berne s’est ouvert lundi. L’audience a débuté en l’absence de l’accusé qui doit répondre de tentatives d’homicide et de tentatives de lésions corporelles graves. Le Ministère public a requis huit ans de réclusion, tandis que la défense a plaidé l’acquittement.

Des heurts avaient éclaté le 12 septembre 2015 à Berne lorsque des Kurdes avaient tenté d’empêcher une manifestation autorisée de ressortissants turcs. Au moins seize personnes, dont plusieurs policiers, avaient été blessées.

C’est dans ce climat tendu qu’une voiture avec plusieurs personnes, dont l’accusé, s’était retrouvée au milieu d’un groupe de Kurdes qui ont commencé à frapper le véhicule à coups de pieds et à s’en prendre physiquement aux occupants. Ils ont notamment tenté de les extraire par la force de l’habitacle.

Estimant sa vie menacée et après avoir reçu des coups, le conducteur a réussi à démarrer, blessant deux manifestants dans cette manœuvre. Le Ministère public bernois a considéré que le prévenu a agi en état de légitime défense dans ce cas précis.

Plusieurs blessés

Après avoir pris la fuite, le conducteur a constaté qu’il manquait un passager. Malgré la perte de ses lunettes, le visage en sang et un pare-brise éclaté, il a fait demi-tour pour remonter la rue. À une vitesse entre 30 et 50 km/h, il a heurté six manifestants kurdes, dont l’un a été projeté sur le toit.

Pour la représentante du Ministère public, il n’y avait plus aucune justification dans cette seconde phase. Dans un tel cas de figure, il importait peu au prévenu de ce qui pouvait se passer, selon l’accusation.

La défense a de son côté avancé que tout s’est passé en une seule phase. Selon elle, l’homme avait simplement voulu, dans sa panique, revenir vers un policier, cherchant la sécurité pour lui et pour sa famille qui se trouvait aussi dans la voiture.

La défense demande que soit appliqué l’article 16 du code pénal qui stipule qu’une personne n’est pas coupable si, dans «un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque», elle dépasse les limites de la légitime défense. Le jugement est attendu le 28 juin.

Absence du prévenu

Le prévenu âgé de 46 ans et domicilié dans la région zurichoise a été dispensé de comparaître après avoir fait parvenir au tribunal un certificat médical. Personne ne s’est opposé à l’ouverture de l’audience.

ATS

