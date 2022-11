Tribunal de l’Est vaudois – Procès en mode téléachat pour des vendeurs de bonne conscience À la tête d’une société de vente par téléphone, une famille de la Riviera a été blanchie lundi du soupçon d’escroquerie par métier. Le trio était accusé d’avoir floué les clients avec l’argument du handicap. Flavienne Wahli Di Matteo

Les juges du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois ont estimé qu’aucune tromperie, astuce ou dommage ne pouvait étayer le soupçon d’escroquerie. CHANTAL DERVEY/24 HEURES

L’espace d’un instant on croit s’être trompé de salle. Face à trois juges de correctionnelle ce lundi matin, des avocats tirent tour à tour de leurs mallettes plaque de chocolat, assortiment de bougies ou balai-brosse. Et les voilà en train de plaider les mérites d’un cacao hondurien équitable ou d’un article de ménage robuste, en bois et crin de cheval.