Procès ouvert à propos du livre sur de Quattro

Le livre «Une conseillère d’État ne devrait pas dire ça» s’écoule bien. Fabien Dunand, auteur d’un bilan au vitriol de l’action de Jacqueline de Quattro, annonçait à la mi-mai que son titre avait accédé à la cinquième place des meilleures ventes de Payot Libraire.

Il s’agit là de la version autorisée, tirée à 1000 exemplaires diffusés depuis le 9 mai. Le 27 mars, une première édition du livre de Fabien Dunand était frappée d’une interdiction prononcée par la justice. L’auteur et les Éditions Attinger avaient placé en couverture une photo qui, selon Jacqueline de Quattro, représentait une atteinte à son image. Une audience de conciliation a eu lieu le 17 avril sans apporter de solution.

La prohibition du premier livre était toutefois provisoire: il s’agissait de mesures provisionnelles qui s’appliquaient jusqu’au 29 mai. Pour la rendre définitive, Me François Roux, avocat de Jacqueline de Quattro, dit ne pas avoir le choix. «Aucun accord n’a été trouvé. Je dois donc valider les mesures provisionnelles et ouvrir le procès sur le fond de l’affaire. Si je ne le fais pas, la première édition du livre sera en librairie dans les prochains jours.»

Et la piste d’un accord proposé par l’avocat de Jacqueline de Quattro? Il aurait pu porter sur la destruction des 600 exemplaires du livre censuré. Me David Freymond, avocat de l’éditeur, assure ne pas avoir été contacté. Me Roux déclare de son côté s’être adressé à Me Elie Elkaim, qui défend Fabien Dunand. L’avocat de l’ancien rédacteur en chef de «24 heures» confirme avoir été sollicité. Un accord n’est pas acceptable pour une raison de principe, relève Me Elkaim: «Selon mon client, la liberté de presse et d’expression ne se négocie pas.» (24 heures)