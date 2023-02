Drame après un giron – Procès sans paroles après une sortie de route funeste Ivre d’alcool et de fatigue au sortir d’un giron, un jeune Broyard avait causé un accident et le décès d’un ami en 2018. Il accepte sans mot dire la sentence de la justice. Flavienne Wahli Di Matteo

La Cour correctionnelle du Nord vaudois a validé l’accord conclu entre le prévenu et le Ministère public. Deux ans de prison avec sursis de 5 ans sont prononcés. JEAN-PAUL GUINNARD/24 HEURES

Il n’y a pas de mot quand on a tué un copain. Pas de commentaire à faire quand on paie, au propre et au figuré, «une grosse connerie de jeunesse» – dixit l’avocat de la défense. C’est pourquoi le jeune agriculteur a accepté d’être jugé mercredi en procédure simplifiée devant la Cour correctionnelle du Nord vaudois.