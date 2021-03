Se déplacer, bouger, être mobile. Les mois de pandémie nous auront au moins permis de saisir une chose: la valeur de cette liberté. C’est en étant restreints dans nos mouvements que nous nous rappelons à quel point ils sont souvent le point de départ de nos rencontres, nos activités, nos loisirs.

Mais le semi-confinement a ajouté des limites à d’autres, notamment à celle financière. Aujourd’hui, pour des raisons environnementales, la mobilité doit s’incarner avant tout dans les transports publics. Or, ceux-ci coûtent cher: pour les personnes à la retraite, 670 fr. par an pour un abonnement Grand Lausanne. De quoi décourager de prendre le bus ou le métro.

«Rendre les transports publics plus accessibles répond à une nécessité largement reconnue.»

La Municipalité a présenté in corpore en début d’année son Plan climat, une feuille de route ambitieuse pour réduire les émissions de CO 2 et s’adapter au mieux au dérèglement climatique. La mobilité constitue l’un des leviers d’actions principaux: les déplacements doivent devenir moins polluants.

Rendre les transports publics plus accessibles répond donc à une nécessité largement reconnue. Et abaisser progressivement les tarifs permet aussi de construire une large adhésion: s’il faut que nos rues soient moins encombrées de voitures, il faut que les autres solutions de mobilité soient bon marché.

La Ville de Lausanne finance à l’heure actuelle des bons de transports permettant à toutes et tous les jeunes de 11 à 20 ans d’acheter un abonnement annuel Mobilis à moitié prix et aux élèves de l’école obligatoire (dès 11 ans) d’obtenir un abonnement gratuit si leur lieu de vie est à plus d’un kilomètre de leur école. Notre vision est claire: il faut élargir ces réductions de prix, en priorité aux jeunes en formation ainsi qu’aux personnes à la retraite et aux bénéficiaires de prestations complémentaires.

Nouvelles impulsions

Parallèlement, il faut poursuivre le développement du réseau des transports publics. Lausanne, ville magnifique – et pentue: lorsqu’on a du mal à se déplacer, qu’il est compliqué de porter ses courses; marcher pour prendre le bus, même quelques centaines de mètres, peut s’avérer ardu. Le Canton de Vaud vient d’en donner une nouvelle impulsion, la Ville de Lausanne y travaille d’arrache-pied: M3, des cadences de bus plus rapprochées et des bus plus rapides, la création de nouvelles lignes. Prendre le bus doit être aussi simple qu’enfourcher un vélo.

À Neuchâtel, à Fribourg, à Berne ou à Zurich, le débat se lance sur les tarifs des transports publics. Les rendre plus abordables, c’est la clé d’une ville où il fait bon vivre, se rencontrer, créer des liens. Lausanne peut être pionnière pour répondre aux attentes des jeunes générations, qui veulent des transports publics efficaces plutôt qu’une voiture à tout prix. Et pour garantir aux générations plus anciennes la possibilité de rester mobile sans casser leur tirelire. Prochain arrêt: transports publics pour toutes et tous!