Proche-Orient

Pourquoi fuir? Où chercher refuge?

Le Proche-Orient, lieu d’origine de nos religions et de notre civilisation occidentale, est en proie depuis des décennies à des désordres si graves que des populations sont obligées de fuir, chassées par les guerres, pillages, famines et persécutions. Plutôt calmes pendant des siècles, les tenants des diverses doctrines prévalant dans ces régions se combattent maintenant férocement, au grand dam aussi des «infidèles» pris dans les hostilités. Et pourtant, les dirigeants politiques et religieux de ces pays affirment qu’ils sont toujours les seuls détenteurs de la vérité et du bien. Ainsi, les gens fuient les pays du bien et de la vérité pour se réfugier en Occident, où règnent le mal et le mensonge. Bizarre, non?