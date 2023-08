Production d’électricité – Axpo se dote d’une équipe pour booster l’éolien en Suisse Le plus grand fournisseur d’électricité du pays met les bouchées doubles pour accroître la part des énergies propres dans la production nationale. Etonam Ahianyo

Arrivée des pales des éoliennes et de plusieurs éléments dans le cadre d’un projet éolien à Sainte-Croix le 17 juillet 2023. Jean-Paul Guinnard

Le potentiel de l’éolien face aux défis énergétiques qui se posent à la Suisse aiguise les appétits d’Axpo. La plus grande productrice d’énergie renouvelable de notre pays annonce la création d’une nouvelle équipe qui se consacrera au développement, à la construction et à l’exploitation d’installations éoliennes.

L’éolien a un grand potentiel surtout dans la fourniture de l’électricité en période hivernale. Mais la Suisse compte à ce jour 42 éoliennes produisant environ 150 gigawattheures (GWh), équivalant seulement à 0,3% de l’électricité totale. Or, selon une étude de la Confédération, le pays pourrait produire potentiellement jusqu’à presque 30 térawattheures (TWh) d’énergie éolienne.

Expérience sur sol vaudois

Axpo ambitionne donc de tirer le meilleur parti de la filière en intensifiant ses activités dans le domaine de l’éolien, annonce le groupe dans un communiqué.

Pour relever ce défi, le groupe semble se donner les moyens de ses ambitions. Il a nommé Cédric Aubert à la tête d’Axpo Wind Suisse. Connu pour son engagement en faveur des énergies renouvelables, l’homme a fait avancer significativement le projet éolien du Mollendruz, dans le Jura vaudois, souligne Axpo.

Cédric Aubert dirige la nouvelle entité Axpo Wind Suisse. DR

Cité dans le communiqué, Cédric Aubert donne le ton: «Notre nouvelle équipe va s’engager avec conviction dans le développement de projets éoliens qui non seulement contribueront à réduire les émissions de CO 2 , mais fourniront également de l’électricité hivernale essentielle», déclare-t-il.



La disponibilité de l’énergie est cruciale pour atteindre les objectifs fixés par les politiques pour intensifier les énergies renouvelables en Suisse. Le pays vise l’objectif zéro émission de CO 2 à l’horizon 2050 et les autorités entendent investir des milliards pour remplacer les chauffages à énergies fossiles et accroître la production d’électricité indigène. L’éolien doit jouer un rôle clé, selon le patron d’Axpo, Christoph Brand.

