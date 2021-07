Signé Aigle – Produits originaux, naturels et de qualité chez MyoNat L’épicerie fine située dans le nouveau quartier de Sous-le-Bourg, adepte des circuits courts, propose près de 1000 produits naturels, souvent bios. Christophe Boillat

Stéphanie Jeandet et Alexandre Oguey, chevilles ouvrières de MyoNat. Une oasis naturelle dans le béton aiglon. 24 HEURES – Chantal Dervey

Dans le béton du centre d’Aigle, pousser la porte de MyoNat c’est prendre une bouffée d’oxygène à la campagne ou sur les monts. «Dans MyoNat, il y a naturel. Myo fait référence au myosotis», fleur préférée de notre grand-maman, explique Alexandre Oguey. Sur 180 m2, le patron et sa sœur Stéphanie proposent des produits naturels, concoctés à proximité et en Suisse romande.

Seule épicerie fine de quartier au cœur de la ville, MyoNat mise sur des marchandises à la traçabilité assurée. À quelques encablures du local, l’équipe s’approvisionne auprès d’une artisane savonnière. Avec pour exemples un incroyable savon sans colorant au raisin d’Aigle, un autre à l’arôme puissant de framboise. Sur le même étal, trônent des bocaux dont le contenu marron attire l’œil. «Ce sont différents caramels délicieux concoctés par un artisan de La Tour-de-Peilz», révèle Stéphanie.

Exception à la Romandie avec des épices bios d’Aarau aux senteurs et à la diversité incomparables. Tout près, des moutardes veveysannes. «Nous essayons toujours de proposer des articles qui ont beaucoup de goût, une histoire et une originalité. Comme ce sirop d’érable produit par un Américain d’Yvorne», précise le gérant.

Fibre sociale

Au rayon boissons, des thés de Collombey au serpolet, à la sauge, à la mélisse côtoient ceux de Château-d’Œx. Pas loin, des sirops et des jus toniques. Sur d’autres étagères, des pains et des œufs frais d’Aigle ou de Bex, fruits et légumes de la plaine. Aussi, des produits de bien-être, certains conçus à Leysin.

Grâce à MyoNat, on peut fabriquer pains et pâtes à pizza avec des farines mélangées et sans gluten d’Aigle, Corcelles-le-Jorat ou La Tour-de-Peilz. Avec la chaleur retrouvée, rien de tel qu’une glace artisanale de Lausanne ou Sainte-Croix, sans eau et air ajoutés.

MyoNat cultive aussi la fibre sociale en commercialisant les produits du GRAAP-Vevey: conserves, confitures, bricelet. Stéphanie de son côté créé des boules d’énergie aux fruits secs et chocolat. Une bouchée bien tonique avant de replonger dans le béton.

