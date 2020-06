Concours – Profitez de votre été en Suisse ! Gagner 2x Séjours de une nuit à l'Hôtel Cailler Charmey en Gruyère

Chéres lectrices, chers lecteurs,



Allez-vous passer votre été en Suisse ? Comme la majorité d'entre nous, cet été nous allons saisir l'occasion de passer davantage de temps en Suisse.



En prenant part à notre concours vous aurez peut-être la chance de remporter l'un des 45 lots dont vous pourrez profitez cet été, seul, entre amis ou en famille.

Bel été !

A gagner:

Hôtel Cailler

2x Séjours de une nuit à l'Hôtel Cailler Charmey en Gruyère

1 nuit en chambre double côté nord, pour 2 personnes

Nuit du vendredi au samedi en chambre double côté nord standard 21 m2

Repas du soir : fondue moitié-moitié et dessert (meringue ou sorbet)

Petit-déjeuner buffet gruérien Entrées aux bains et accès à la partie orientale et nordique

Un cadeau de bienvenue en chambre

Peignoir et chaussons à disposition en chambre

Les taxes de séjour sont à régler sur place.

Valeur : Fr. 360.-

hotel-cailler.ch

Code SMS : 24 CODE32

Délai de participation : dimanche 12 juillet à 23h

«4 manières de participer…

4 fois plus de chances

de gagner!»

Augmentez vos chances de gagner en participant en ligne, par téléphone ou SMS :

1. JOUEZ EN LIGNE (Fr. 1.50 par participation)

Tapez votre numéro de téléphone et le code de sécurité.

2. PAR TELEPHONE (Fr. 1.50 l’appel depuis une ligne fixe): 0901 441 444

Tapez le code 32

3. PAR SMS (Fr. 1.50 par sms):

Participez directement sur votre smartphone en envoyant le code

24 CODE32 au numéro 8000.

4. Où gratuitement par carte postale :

Envoyez une carte postale avec vos coordonnées complètes et le code choisi à : 24 heures, CONCOURS Passer votre été en Suisse – Hôtel Cailler,

Avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne