Festival du film judiciaire – Projection, votre Honneur! Le premier festival vaudois du film judiciaire aura lieu le 19 novembre au Bellevaux, à Lausanne. Des avocats souhaitent porter les grands thèmes des prétoires devant le public. Flavienne Wahli Di Matteo

La première édition du Festival du film judiciaire aura lieu samedi à Lausanne. DR

Le tumulte des Palais de justice bouillonne le plus souvent à l’écart du grand public. Pourtant, prétoires et pas perdus résonnent continuellement d’enjeux qui touchent tout le monde. C’est animés par l’envie de créer un pont que Mes Loïc Parein et Alexia Tissières ont imaginé un Festival du film judiciaire, dont la 1re édition sera accueillie au cinéma Bellevaux de Lausanne le 19 novembre.

Deux projections suivies de discussions visent à provoquer réflexions et échanges: «L’idée est de croiser les regards, de voir à quoi les gens sont sensibles, pose Loïc Parein. Les formats de débat habituels ne sont pas très interactifs, c’est soit la version médiatique avec des invités sur un plateau, soit le café du commerce. Nous voulions quelque chose de plus ouvert, en prise directe avec le public. Et utiliser le divertissement et la culture comme porte d’entrée nous a semblé une bonne idée.»

Films et thèmes du moment

La sélection cinématographique s’est vite imposée autour de films récents, abordant des sujets du moment: les atteintes à l’intégrité sexuelle et la question du consentement, en marge du film d’Yvan Attal sorti en 2021 «Les choses humaines». Le rôle de la justice dans la lutte pour la protection de l’environnement, à travers «Goliath» de Frédéric Tellier, sorti cette année.

Les invitées appelées à commenter ces films sont issues des mondes judiciaire, politique, universitaire ou du cinéma: Mes Yaël Hayat et Tali Paschoud, les professeures Camille Perrier Depeursinge, Suzette Sandoz et Adèle Morerod et la réalisatrice Anne Thorens nourriront les échanges avec le public. Objectif: intéresser une large frange de curieux et surtout «éviter l’entre-soi des pas perdus», insiste Me Parein, qui espère pérenniser ce rendez-vous qui a reçu le soutien enthousiaste de l’Ordre des avocats vaudois.

