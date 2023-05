Blonay-Saint-Légier – Projet de huit immeubles à Blonay: la population se prononcera La construction de 70 appartements prévue sur la parcelle En Praz-Grisoud, à l’entrée du village, sera soumise au référendum. Rémy Brousoz

Le quartier envisagé pourrait accueillir quelque 150 habitants (image de synthèse). DR

Faut-il mettre la bride à la croissance immobilière? C’est décidément l’une des grandes questions qui agitent le débat public dans plusieurs communes de la Riviera. Alors que la population montreusienne se prononcera le 18 juin prochain sur le projet des Grands-Prés, les citoyens de Blonay-Saint-Légier voteront eux aussi sur un objet de taille: la construction d’un quartier de huit immeubles à l’entrée de Blonay, sur une parcelle verte de 18’000 m2 appartenant à Nestlé.

Déjà attaqué lors de sa mise à l’enquête à l’automne dernier – treize oppositions avaient été déposées, dont quatre retirées depuis –, le plan d’affectation «En Praz-Grisoud» est passé sur le gril du Conseil communal mardi dernier. Un débat vif et animé de près de deux heures, au cours duquel la politique d’aménagement du territoire de l’Exécutif a été passablement égratignée.

«Aberration urbanistique» ou «projet exemplaire»?

«Ce projet est une aberration urbanistique, il va nuire gravement à l’environnement et à la qualité de vie des habitants», a asséné Charles Morard, de l’Entente de Blonay-Saint-Légier (EBSL), lors de la discussion en plénum. L’élu redoute surtout des nuisances en termes de trafic automobile ainsi qu’un impact sur le paysage. «En tant que natif d’un beau village, je ne peux pas le voir sacrifié de façon immorale pour que des promoteurs puissent grossir leurs bourses à nos dépens», a-t-il ajouté.

Du côté des rares partisans à s’exprimer, le Vert’libéral Christian Ferrari a vanté les mérites d’un projet «exemplaire». «La densification y sera moins élevée que celle exigée par le Canton et les accès minéralisés seront réduits au strict minimum. Les constructions sont d’une grande qualité architecturale et permettront une récupération des eaux de pluie.» Et de relever également la conservation du parc naturel et de l’étang, «qui seront reconfigurés et ouverts au public».

Prochain round dans les urnes

Malgré de nombreuses interventions hostiles au projet, le plan d’affectation a été validé par 35 oui, 27 non et 12 abstentions, grâce à une majorité constituée principalement d’élus du PLR et de l’Entente. Dans la foulée, le Conseil communal devait se prononcer sur l’organisation d’un référendum spontané. L’organisation d’un scrutin populaire a été largement acceptée (43 oui, 28 non et 4 abstentions). L’opposition est surtout venue des deux formations – citées plus haut – ayant soutenu le projet.

La date de cette votation sera prochainement arrêtée.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.