Exposition au Musée de la main – Promenade ludique au cœur des boyaux De l’œsophage au côlon, l’exposition «Manger. La mécanique du ventre» retrace l’épopée d’un aliment au sein du système digestif. À voir à Lausanne cet été. Alexandre Caporal

Jetez un œil dans les assiettes, elles renferment maquettes, insectes reconstitués et autres animaux empaillés pour expliquer la chaîne alimentaire. Musée de la main UNIL-CHUV Après les premiers stands vidéo ludiques visant à morceler notre anatomie, place au festin. Musée de la main UNIL_CHUV Avec l’humour qu’on leur connaît, les trois barbus des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois rythment toute la visite en chanson et en vidéo. Musée de la main UNIL-CHUV 1 / 4

Des bruits de rot et de pet en guise d’amuse-bouche, avant de plonger dans l’œsophage tel un aliment parcourant le système digestif. De quoi amuser les (grands) enfants pour découvrir toutes les subtilités que renferment nos entrailles, de l’ingestion par la bouche à l’expulsion par l’anus. C’est la promenade ludique et interactive que propose jusqu’au 15 août le Musée de la main à Lausanne. Conçue et réalisée par le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel en 2016, l’exposition «Manger. La mécanique du ventre» raconte avec humour le processus naturel de digestion.