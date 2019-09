«Promenez-vous dans le Flon»

Le Flon affiche un visage de plus en plus chatoyant et coloré. En se baladant à travers ses rues et ruelles, on a de la peine à imaginer que cet endroit réunissait, dans la passé, des entrepôts grisâtres amassés autour d’une gare de marchandises. A l’occasion de la journée du 2 octobre, les membres du Groupe marketing pour le rayonnement du Quartier du Flon entendent vous faire (re)découvrir le dynamisme et la diversité des lieux.

Ils vous proposeront de venir à leur rencontre en suivant un parcours ludique. De nombreuses animations pour petits et grands égaieront la journée. Jeux en bois, mölkky, mikados géants, jeux de table inédits (bowling!) et tangrams seront notamment au programme.

Les enseignes et les commerçants suivants prendront part à la fête: Cosmetics Obsession, Leonardo Bar & Food, Pépé Cassius, Migros, Club d’Art Contemporain, La Droguerie, CBD Kingz, Eyefood Factory, BiboVino, Ottuno, Tesla, Mad Café, Arishow, TAO, The Green Van Company, Istanbul Grill & More.

Tous ensemble, ils vous proposeront diverses actions spéciales et des concours aux prix alléchants. Les gourmets ne demeureront pas en reste, puisque les saveurs automnales seront à l’affiche des diverses échoppes. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les appétits.