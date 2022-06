Tchekhov en plein air – Promenons-nous dans les bois d’Épalinges avec «Platonov» Mathias Brossard transpose la pièce en forêt et livre sa lecture de l’œuvre du dramaturge russe dans un monde tourmenté. Natacha Rossel

«Platonov» (ici en répétition) interprété par les comédiennes et comédiens du collectif CCC, créé à la sortie de la Manufacture. Joan Mompart

Tchekhov, encore et toujours. Le dramaturge russe survole les saisons théâtrales sans jamais tomber dans la désuétude. Cet été, Kirill Serebrennikov créera «Le moine noir» à Avignon, un an après Tiago Rodrigues et «La Cerisaie» avec Isabelle Huppert. L’automne dernier, Gianni Schneider montait «Les trois sœurs» au TKM. Ce mois-ci encore, l’auteur s’invite deux fois à Vidy: Alexandre Doublet s’inspire de la matière tchékhovienne dans «Retour à la Cerisaie». Mathias Brossard, lui, emmène «Platonov» dans les bois d’Épalinges avec le collectif CCC.