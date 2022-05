Agriculture durable – Promenons-nous dans les champs Agriculture durable propose des circuits paysans, soit des itinéraires pour expliquer les grandes cultures. Cécile Collet

Des panneaux explicatifs sont disposés le long des circuits. DR

Trois parcours pédestres vaudois et un fribourgeois permettent de découvrir de plus près la production agricole régionale, à Chavannes-le-Veyron, Pomy, Denens et Cugy (FR). Ces «circuits paysans», sous forme de boucles, rapprochent le randonneur des betteraves, du colza mais aussi d’un élevage de vaches laitières.

Imaginés par des agricultrices et agriculteurs autour de leurs exploitations, avec le soutien d’Agriculture durable, ces circuits se veulent familiaux. Leur accès est libre et se fait en autonomie, un peu à l’image d’un parcours Vita, sans la course… Il faut compter entre 1 heure et 2 h 15 de marche selon le circuit (entre 1,5 et 6 km).

Des panneaux informatifs et un quiz permettent de répondre aux questions que vous vous êtes toujours posées sur ce qui pousse dans les champs sans jamais oser le demander. Certains parcours renseignent aussi sur l’élevage, la biodiversité, la préservation des eaux ou encore le traitement des cultures.

Les circuits de Pomy et Cugy (FR) seront inaugurés le 12 juin dès 10 heures, à la Ferme Grin (ch. de Prayeux 1) à Pomy et à celle des Liniger (Grange-des-Bois 31) à Cugy (FR). Les deux autres sont déjà en fonction. Ils seront praticables jusqu’au 31 août 2022.

