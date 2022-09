La Suisse autrement – Promenons-nous dans les vignes Randonner dans les vignes, jouer à un Escape Game, apprendre les gestes techniques et traditions des vendanges, dormir au milieu des ceps : nos vignobles offrent une belle cuvée d’expériences. Pour amateurs de vins, de raisins, de magnifiques paysages. Santé! Isabelle Jaccaud / Travelcontent

Faire un Escape Game dans les vignes

Tout juste primée au Best of Wine Tourism, la Cave de Genève propose de sauver l’honneur d’un vigneron, lors d’un Escape Game plein de suspense. En plein vignoble, à vous de jouer, de vous triturer les méninges pour débusquer une vendangette. Au menu de la mission : réflexion et sens de l’orientation. On vous dévoile la fin… un apéritif avec dégustation de cinq vins et jus de raisin est organisé au milieu des vignes et une bouteille est offerte aux vainqueurs!