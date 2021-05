Votations du 13 juin – Prométerre est accusée d’inviter une pro-glyphosate Une géographe française a déclaré que les agriculteurs utilisent du glyphosate et vivent plus longtemps que la moyenne. Tollé chez les anti-pesticides. Julien Culet

Les propos de la géographe française Sylvie Brunel sont tirés d’un débat diffusé par France info en 2017. Capture YouTube

Le glyphosate est moins cancérogène «que le café, la pilule contraceptive, l’aspirine, le diesel, le saucisson et la viande rouge». Ou encore: «Les agriculteurs l’utilisent depuis quarante ans et ils vivent plus longtemps que la population française.»

Ces propos tenus par la géographe Sylvie Brunel sur France Info en septembre 2017 font bondir cette semaine les partisans de l’initiative «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse», soumise au vote le 13 juin prochain. Ils ont partagé sur Facebook la vidéo de ce débat pour s’insurger du fait que la Française soit invitée à donner une conférence ce jeudi soir par Prométerre, l’association faîtière vaudoise de défense et de promotion des métiers de la terre. Pour rappel, le glyphosate a été déclaré comme étant «probablement cancérogène» par l’Organisation mondiale de la santé.

«Dans ces conditions, comment espérer un changement dans les mentalités, alors qu’il y a urgence, lorsqu’une organisation agricole représentant 99% des agriculteurs vaudois véhicule encore aujourd’hui ce genre de message?» critiquent les promoteurs du texte sur Facebook. La publication décrit la géographe comme étant «célèbre pour ses prises de position très controversées en faveur de l’agriculture productiviste, des pesticides de synthèse, des OGM et contre l’agriculture biologique, qu’elle qualifie d’impasse».

«Nous nous sommes dit qu’ils étaient tombés sur la tête en invitant quelqu’un qui défend l’indéfendable.» Natalie Favre, porte-parole de l’initiative «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse»

«Nous nous sommes dit qu’ils étaient tombés sur la tête en invitant quelqu’un qui défend l’indéfendable, rapporte Natalie Favre, porte-parole de l’initiative. Les études scientifiques prouvent que les pesticides de synthèse sont nocifs pour la santé. En Suisse, 8000 familles paysannes qui protègent leurs cultures avec succès sans avoir recours aux pesticides de synthèse montrent clairement que nous n’en avons pas besoin.»

Invitation justifiée

Du côté de Prométerre, on prend des précautions avec les déclarations de l’invitée. «Je ne me prononcerais pas sur ces propos, qui ont pu être pris dans un mauvais contexte, affirme le président Claude Baehler. On sait que le glyphosate est un produit de synthèse et que ceux-ci ont leur dangerosité. Il faut toutefois peser les intérêts. On doit retirer les plus dangereux de la vente et utiliser les autres de la manière la plus limitée et stricte possible, en attendant d’avoir des alternatives.»

«Il est important de l’écouter car elle a travaillé dans des endroits frappés par des famines et, pour nous, il est primordial que nous puissions nourrir notre population.» Claude Baehler, président de Prométerre

Le dirigeant justifie l’invitation de la géographe, décidée il y a une année. «Mme Brunel ne vient pas par rapport à la campagne mais pour les 100 ans de la Chambre d’agriculture vaudoise et pour les 25 ans de Prométerre. Elle devait venir en septembre 2020, mais nous avons dû repousser trois fois, précise Claude Baehler. Il est important de l’écouter car elle a travaillé dans des endroits frappés par des famines et, pour nous, il est primordial que nous puissions nourrir notre population. Nous devons éviter qu’il y ait un trou dans notre alimentation. Or, si nous devions nous passer de pesticides, nous aurions des plantes moins protégées.»

