Produits de saison – Promotion des fraises en hiver: le début de la fin? Aldi Suisse abandonne le marketing agressif sur les fraises espagnoles en hiver. La FRC s’en félicite et attend que les autres distributeurs bougent. Sébastien Jubin

Les fraises, même si elles ne sont pas produites en Suisse (comme celles-ci), les consommateurs sont tentés d’en manger toute l’année. La Fédération romande des consommateurs veut que les distributeurs stoppent la pub pour les fraises d’Espagne en hiver. Aldi Suisse franchit le pas. © odile meylan VQH

Manger des fraises en hiver, c’est un comportement alimentaire que la Fédération romande des consommateurs (FRC) exècre. D’autant plus que nos étalages proposent des baies en provenance d’Espagne. Mais qu’est-ce qui cloche au juste?

En 2020, selon une enquête commandée par la FRC, 14’281 tonnes de fraises ont été importées en Suisse.

L’association dénonce le marketing agressif de la grande distribution. Elle estime que les actions et promotions de cette denrée (comme l’affriolante tartelette débordante de chantilly, ndlr) via les différents canaux de communication dès les premiers mois de l’année sont à l’origine de la forte demande pour les fraises espagnoles, et que cela brouille également la notion de saisons.