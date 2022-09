Le nombre annuel des implantations d’entreprises étrangères a longtemps constitué le baromètre de la promotion économique – dans le canton de Vaud comme ailleurs. Pour une terre d’accueil, orientée vers l’exportation, riche en compétences et à même de proposer des services de très haute qualité aux entreprises, cet élément demeure une mesure importante de son succès.

Du reste, en 2021, près de trente entreprises venues d’ailleurs ont trouvé sur sol vaudois les conditions-cadres idéales pour leur développement. C’est réjouissant, comme le fait de constater la nature de ces implantations. Elles traduisent bien le virage pris par la politique de promotion économique vaudoise, résolument axée vers des secteurs de pointe, les emplois à forte valeur ajoutée et les entreprises novatrices.

«Assurer aux initiatives prises au sein de ces PME les meilleures chances de réussite.»

Mais il est une réalité moins médiatisée de la mission d’Innovaud, qui revêt une importance tout aussi forte, sinon plus grande encore: le soutien constant et minutieux aux PME de notre canton. L’an dernier, nos experts ont conduit plus de 440 entretiens auprès des entreprises vaudoises, un record – et cette tendance se maintient cette année.

C’est à chaque fois de l’écoute, des recherches de solution, des conseils, de l’appui taillé sur mesure, afin d’assurer aux initiatives prises au sein de ces PME les meilleures chances de réussite, qui créeront les emplois et la prospérité de demain. Un travail de fourmi, sans doute peu spectaculaire mais indispensable, qui rend le terreau vaudois fertile à l’innovation, qui donne confiance et envie aux entrepreneurs de s’engager.

Couplée à des initiatives rendues nécessaires par la pandémie de coronavirus, comme la réactivation du Fonds de soutien à l’industrie, et aux investissements continus dans la création de nouvelles start-up, cette disponibilité en dit long sur l’état d’esprit qui règne dans le canton de Vaud: ici, l’entreprise est soutenue, elle est bienvenue, c’est autour d’elle que l’emploi se crée. C’est un message très fort, qui vaut mieux que tout slogan.

Un millier de bénéficiaires

Globalement, avec les autres institutions et soutiens étatiques et paraétatiques à l’impulsion économique, ce sont près d’un millier d’entreprises qui bénéficient de l’aide utile à leur installation, leur solidification, leur expansion. Des investissements en espèces sonnantes et trébuchantes, certes, et parfois à fonds perdu parce qu’il fait savoir encourager la prise d’un certain risque, sans peur de l’échec.

L’essor économique de notre région s’appuie aussi sur la diversité, autant celle de son tissu économique que celle de sa population. En effet, on sait bien que l’innovation naît de la conjonction de ces deux facteurs. Et du temps consacré à dire à celles et ceux qui se lancent et qui innovent que ce canton croit en cette vertu, qu’il fait sienne, par les actes autant que par les mots. Parce qu’il est déterminé à se construire un avenir.

Patrick Barbey Afficher plus Directeur d’ Innovaud

