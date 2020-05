Économie régionale – Promove se mobilise pour soutenir l’emploi sur la Riviera et à Lavaux L’organe de promotion économique de la région recommande aux habitants de consommer dans le périmètre local via une campagne d’envergure. Claude Beda

Très orientée vers le tourisme, l’événementiel et l’hôtellerie, la Riviera (ici Montreux) est frappée de plein fouet par la crise. Chantal Dervey

Promove, organisme officiel de la promotion économique de la Riviera et Lavaux, se mobilise pour l’emploi régional. L’association a lancé cette semaine une importante campagne de communication recommandant aux habitants de consommer dans le périmètre local. Durant un mois, le message «Consommez aussi local que possible et aussi souvent que nécessaire. Sauvez des emplois» est diffusé dans les transports publics locaux, à la radio, sur les panneaux d’affichage et via des campagnes numériques.