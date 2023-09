Pronostics pour le Conseil des États – Le PLR s'apprête à remporter une grande victoire électorale Les radicaux devraient dépasser Le Centre et devenir la force la plus importante dans la chambre haute. Découvrez nos prévisions pour les 26 cantons. Raphaela Birrer Markus Häfliger Philipp Loser Fabian Renz Patrick Vögeli

Les élections pour le Conseil des États suivent leurs propres règles du jeu. Comme les candidats et candidates sont élus au scrutin majoritaire dans la plupart des cantons, la personnalité joue un rôle plus important que la force des partis. Cette année, cela devrait avoir un effet particulièrement favorable pour le PLR: contrairement aux pronostics modérés pour le Conseil national, le parti pourrait gagner plusieurs sièges au Conseil des États. Si l'on combine cela avec les pertes prévisibles dans le camp gauche-Vert, on peut donc s'attendre à un glissement vers la droite au Conseil des États.