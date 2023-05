Grand Conseil vaudois – Propos sexistes, gestes déplacés: des députées dénoncent Lancée par la séance orageuse de mardi, la vague de témoignages des élues se poursuit. Elles pointent du doigt une brochette d’hommes de droite. Jérôme Cachin, Renaud Bournoud et Catherine Cochard

Image d’illustration du Grand Conseil vaudois. Jean-Bernard Sieber / ARC

La parole se libère depuis la séance houleuse du Grand Conseil vaudois de mardi. Elodie Lopez, Ensemble à Gauche, et deux autres députées ont mis en cause le PLR Jean-Luc Bezençon. Depuis, elles ont été rejointes par plusieurs élues qui dénoncent des propos et des attitudes sexistes, et même des contacts physiques non consentis. Ces femmes sont issues des groupes de gauche et visent des collègues hommes des partis de droite. Les élues du centre sont plus nuancées. Celles de droite n’ont rien à signaler. Au total, huit autres hommes membres du Grand Conseil sont concernés par ces dénonciations.