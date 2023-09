Pour nettoyer des vitres hautes, l’utilisation d’une perche télescopique permet de réduire les risques de chutes. GETTY IMAGES

Le nettoyage en hauteur à la maison, que ce soit pour les fenêtres, les gouttières, les toits ou d’autres surfaces élevées, comporte certains risques potentiels pour la sécurité. Il est important d’être conscient de ces risques et de prendre les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité pendant ces tâches.

Les chutes de plain-pied ou de hauteur représentent la majorité des accidents à la maison. Ils sont principalement dus à un défaut d’équipement ou à l’improvisation.

Ces accidents peuvent avoir de graves conséquences: foulures, fractures, commotion, handicap irrémédiable et parfois la mort… Dès lors, même à la maison, il faut s’équiper.

Les précautions à prendre pour diminuer les risques liés au nettoyage d’une surface en hauteur sont, dans un premier temps, d’analyser et de préparer le travail: le lieu, la surface à nettoyer, la faisabilité, la météo.

Hautes surfaces vitrées en intérieur

Pour cela, il faut être outillé. Vous pouvez acheter une perche télescopique, c’est avec cet équipement que vous avez le moins de risque.

Sinon, vous pouvez utiliser un escabeau. Attention à ce qu’il soit en bon état et stable. Ne montez surtout pas sur une chaise ou sur des meubles pour faire des surfaces en hauteur. Autre précaution à prendre: si vous êtes en étage, ne montez pas sur un escabeau si la fenêtre est complètement ouverte. Un simple déséquilibre peut vous faire basculer dans le vide. Lorsque vous montez sur un escabeau, choisissez les bonnes chaussures. Oubliez vos chaussons et schlaps, qui peuvent vous faire chuter.

Hautes surfaces vitrées en extérieur

Il faut prendre en compte le terrain, l’accès et bien sûr la météo. Si vous utilisez une échelle, il faut qu’elle soit posée sur un sol stable et plat. Ne vous amusez pas à faire des cales avec des pierres ou autres éléments improvisés. Il existe des accessoires pour stabiliser votre échelle.



La position de l’échelle sera également un élément essentiel. Le degré d’inclinaison idéal est de 65 à 70°. Sinon, l’échelle peut glisser vers l’avant ou vers l’arrière quand vous serez dessus. Lorsque nous travaillons sur une échelle, il faut obligatoirement être deux. Un sur l’échelle et l’autre en bas à la tenir. Il faut également savoir que si la hauteur de chute est supérieure à 2 mètres, un harnais de sécurité antichute est obligatoire. Dans ce cas, il vaut mieux faire appel à un professionnel, qui viendra avec tout son équipement.

Veillez également à positionner l’échelle correctement. Celle-ci doit être face au travail, mais pas posée sur le vitrage. Autre règle importante: on ne monte jamais sur les trois derniers échelons de l’échelle.

Les conditions météorologiques sont importantes car, par temps venteux, la stabilité de l’échelle diminue.

Votre chroniqueur: Nicolas Weber, directeur de la Maison Romande de la Propreté. FLORIAN CELLA

Gouttières, façades et toits

Vous pouvez de nouveau utiliser une échelle. La partie critique est la solidité de la gouttière. Si elle est bien solide, vous pouvez positionner l’échelle dessus, mais elle doit dépasser la gouttière de plus de 1 mètre. Dans ce cas, le casque avec jugulaire, le harnais de sécurité seront obligatoires et, surtout, il faudra un point d’accroche pour l’harnacher.

Si vous avez la possibilité, faites intervenir un professionnel. Il y a trop de dangers et trop d’équipement à acheter pour un particulier.

L’idéal pour le nettoyage des façades extérieures et des gouttières est d’installer un pont roulant. Il est plus stable. Bien sûr, il faudra respecter les consignes de montage et vérifier que le sol est stable et à niveau.

Sur l’échafaudage, le casque avec jugulaire sera obligatoire, ainsi que le harnais selon la hauteur de chute. Cet équipement peut se louer par le biais d’entreprises spécialisées.

Dernière solution, l’utilisation d’une petite nacelle motorisée. Afin de pouvoir la louer, un permis spécial est demandé. En principe, le loueur vous forme afin d’obtenir ce permis.

Point très important lorsque vous travaillez en hauteur: ne vous laissez pas distraire avec votre téléphone ou en discutant avec quelqu’un.

Pour résumer

Utilisez l’équipement approprié, comme des échelles, harnais, casques, ponts roulants, nacelles. Ne travaillez pas seul. Vérifiez les conditions météorologiques avant de commencer le nettoyage. Si la tâche est complexe, envisagez de faire appel à des professionnels qualifiés. Et assurez-vous d’avoir une formation adéquate si vous utilisez des équipements spéciaux.

Au final, votre sécurité est primordiale. Si vous n’êtes pas à l’aise avec le nettoyage en hauteur ou si la tâche semble trop risquée, il vaut mieux faire appel à des professionnels pour éviter tout accident.

