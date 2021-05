Loi sur le CO 2 – Propriétaires, locataires: quel impact financier? Les premiers craignent une hausse des charges, et les seconds que celle-ci ne soit répercutée sur leurs loyers. Fabrice Breithaupt

La révision de la loi prévoit, entre autres, la possibilité pour le Conseil fédéral d’augmenter l’actuelle taxe sur les combustibles fossiles (mazout, gaz naturel et charbon) qui sont utilisés pour le chauffage des bâtiments. GETTY IMAGES

Partout dans le monde, l’heure est à l’urgence climatique. La Terre se réchauffe. Les conséquences globales pourraient être catastrophiques.

Plus de 190 pays ont signé l’Accord de Paris. Entré en vigueur en 2016, ce traité vise à contenir d’ici à 2100 le réchauffement climatique global en dessous de 2°C par rapport aux niveaux d’avant l’ère industrielle. La Suisse, qui l’a ratifié, entend faire sa part et contribuer à l’effort collectif mondial. C’est dans ce cadre qu’intervient la révision de l’actuelle loi fédérale sur le CO 2 , qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022.