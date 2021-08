Prostitution et Covid – Prostituée vaccinée ou non? Le choix est possible Pour garantir la sécurité des clients, sites et salons de massage vérifient de plus en plus le statut vaccinal des femmes ou réclament des tests. Julien Culet

Le milieu de la prostitution a dû s’adapter au contexte sanitaire particulier. (Image prise au Venusia, à l’automne 2020.) LMD

Vaccin ou non? C’est une question qui agite le monde de la prostitution. Le certificat Covid n’est pas requis pour les clients mais salons de massage et sites internet prennent leurs devants s’agissant des prostituées. Le répertoire d’escorts indépendantes bemygirl.ch annonce ainsi avoir créé un pictogramme pour mettre en avant ses membres vaccinées. Un bouclier bleu avec un dessin de virus mentionne «certificat Covid contrôlé par Bemygirl» en passant la souris dessus.

Mardi après-midi, 15 filles sur les 36 inscrites sur le site étaient déclarées comme étant vaccinées. DR

En effet, l’entreprise, en plus de rencontrer et photographier chacune des filles, propose de vérifier le certificat Covid des escorts. «Ce n’est pas quelque chose que nous exigeons mais, si elles veulent que cette information soit mentionnée, nous pouvons contrôler leur application et leur certificat papier», explique Antoine Maillard, account manager du site. La nouveauté entend répondre à un besoin des clients et des filles. «Nous avons remarqué une diminution du flux des rencontres due au Covid. Une partie des clients étaient réticents et cette information amène de la clarté, permettant de prendre une décision en étant plus serein, affirme Antoine Maillard. Pour les escorts, cela leur permet de récupérer une clientèle qui avait besoin d’être rassurée.»