Aménagements de la Morges – Protection des crues et nouvelle plage au programme à Morges Les autorités souhaitent sécuriser et renaturer la rivière qui traverse la ville. Un réaménagement des rives du lac est également prévu. Raphaël Cand

Parfois en furie lors de fortes précipitations, la Morges devrait être sécurisée avec en bonus la création d’une plage pour les baigneurs à proximité de la piscine actuelle. Christian Brun

«Quand on voit à quel point un petit cours d’eau peut entrer en furie, dévaster un village et engendrer des millions de francs de dégâts, comme cela s’est produit en juin à Cressier, on se doit, en tant qu’autorités, de trouver des solutions pour éviter de tels drames», déclare Jean-Jacques Aubert, municipal morgien responsable des infrastructures et de la gestion urbaine.

Prévenir les inondations

Fort de ce constat, l’Exécutif souhaite réaliser des mesures de protection contre les crues de la Morges. Une volonté qui devrait notamment se traduire par la pose de plusieurs herses dans la partie de la rivière se situant dans les environs de la patinoire. Des installations qui serviront à retenir les bois charriés par le cours d’eau et qui peuvent potentiellement obstruer l’écoulement sous les ponts et les passerelles en zone urbaine, avec pour conséquence une aggravation du risque d’inondation.