Ça pousse! – Protégeons nos arbres! Les règlements communaux et cantonaux ont pour but de protéger les arbres. Une coupe trop intense peut altérer leur intégrité. Quentin Hauser

Exemples d’arbres mutilés. DR

En 2023 plus que jamais, le développement durable est au centre de toutes les préoccupations. Que ce soit dans les écoles, dans les discours politiques ou dans le marketing, les questions de durabilité et d’écologie sont de plus en plus discutées et prises en considération. Parmi les différents points qui sont soulevés se trouvent bien évidemment la protection des arbres et la revégétalisation. La protection des arbres est une priorité pour JardinSuisse-Vaud, association regroupant les différents métiers de la branche verte, qui tâche de sensibiliser le plus possible les entreprises et les communes à ce sujet.