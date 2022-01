L’invité - Protéger notre jeunesse contre les affres du tabagisme

Le 13 février, nouvelle votation relative à la santé publique. Elle concerne l’interdiction de la publicité pour le tabac ciblant les enfants et les jeunes. L’objectif des promoteurs de l’initiative vise à épargner à la jeunesse du pays la tentation de commencer une carrière de fumeur. Pour y parvenir, l’ensemble des supports pour la promotion du tabagisme auprès des jeunes sont visés.

En clair, les kiosques, les distributeurs automatiques, mais aussi les endroits que fréquente la jeunesse, en particulier les réseaux sociaux, devraient être exempts de publicité pour le tabac ou produits qui s’y apparentent. La publicité visant spécifiquement les adultes serait par contre autorisée.

«Ne pas protéger notre jeunesse contre les manipulations dans l’information des fabricants de tabac est indécent.»

Les adversaires de ce texte parlent de disproportion, d’exagération. Pour eux, l’interdiction, telle que formulée par les initiants, reviendrait à une prohibition généralisée, premier pas vers une société aseptisée par des interdictions en cascade. Un tel argument est un déni de réalité. Les enfants et les adolescents sont au cœur des campagnes de promotion des cigarettiers. À dessein, puisque c’est parmi eux que se situe la relève des fumeurs. C’est dans cette tranche d’âge que la majorité des fumeurs ont commencé leur carrière. Ils ont donc besoin de protection.

Ne pas protéger notre jeunesse contre les manipulations dans l’information des fabricants de tabac est indécent. La Suisse est mauvaise élève dans ce domaine. La restriction de liberté engendrée est ténue. Même les adversaires de l’initiative l’admettent. Pour éviter d’entrer en matière sur le fond, c’est une atteinte irrémédiable aux libertés qu’ils invoquent.

C’est clairement le volet économique qui motive le non au texte. Quelques milliards de recettes publicitaires et autres feront défaut. Mais que signifie ce montant en confrontation aux coûts directs et indirects du tabagisme et de la dizaine de milliers de Suisses qui succombent chaque année des conséquences du tabagisme?

Les autorités fédérales ont conçu un contre-projet indirect en étendant l’interdiction de publicité à l’affichage dans l’espace public et au cinéma. Mais la loi proposée autoriserait la publicité dans la presse, sur internet et le parrainage de manifestations nationales.

Un contre-projet insuffisant

L’insuffisance de la proposition des autorités fédérales est soulignée par le fait qu’avec sa teneur, cette nouvelle loi ne permettrait pas à la Suisse de ratifier la convention cadre de l’Organisation mondiale de la santé, pourtant paraphée par plus de 150 pays. Par ailleurs, la plupart des cantons ont déjà introduit ces mesures.

L’acceptation de cette initiative pourrait constituer un clair soutien à la promotion de la santé des jeunes et à la lutte contre une addiction aux conséquences des plus funestes qui les guettent.

René Knüsel Afficher plus Politologue

