Nutrition – Protéines et plaisir: les alliés des plus de 60 ans À partir de la soixantaine, l'alimentation devrait s'adapter pour qu'on puisse vieillir dans les meilleures conditions.

Dans le cadre du projet Alimentation 60plus, la Société suisse de nutrition a développé des supports d’informations truffés de conseils destinés aux personnes de… 60 ans et plus. Au tournant de la soixantaine, tout le monde ne se sent pas forcément vieux. Toutefois, le métabolisme est déjà en train de se modifier. Et il n’est pas inutile d’en tenir compte pour vieillir dans les meilleures conditions.

Le constat vaut aussi pour les seniors en pleine santé et actifs. Comme pour n’importe qui, les fruits et légumes doivent conserver une place importante dans l’assiette. Il faut manger équilibré et varié, suivre les recommandations résumées dans la désormais fameuse pyramide alimentaire, mais en plus, être attentifs à d’autres éléments. Car, avec l’âge, «le corps se modifie», comme le rappelle la Société suisse de nutrition: «Des changements apparaissent au niveau des hormones et de la composition corporelle. La masse musculaire et la teneur en eau de l’organisme diminuent, ce qui augmente la proportion en graisse.»

À cela s’ajoute une baisse de la densité osseuse, qui menace particulièrement les femmes autour de la ménopause. Tout l’enjeu consiste donc à maintenir sa masse musculaire et à conserver des os en bon état. «Ce que l’on peut contribuer à faire avec une bonne hygiène de vie», rassure Raffi Maghdessian, responsable du service nutrition de l’Hôpital de la Tour, à Meyrin (GE).

Les protéines



Pour bien vieillir, il faut miser sur les protéines. Il est vrai qu’en Suisse, la population consomme en moyenne plus de protéines que nécessaire, mais cette tendance diminue avec l’âge. En théorie, à partir de 60 ans, la recommandation est simple: légèrement augmenter ses apports en protéines.

Selon la Société suisse de nutrition, «les personnes âgées devraient consommer une plus grande quantité de protéines que les jeunes adultes, afin notamment de conserver leur masse musculaire et osseuse ainsi que différentes fonctions de l’organisme, comme les défenses immunitaires».

Concrètement, cela se traduit par le fait d’intégrer au moins un aliment riche en protéines à chaque repas. Parmi ceux-ci, on peut notamment citer le lait, les yogourts, le fromage, les œufs, la viande, le poisson, mais aussi les lentilles, les pois chiches, les légumineuses en général, voire le tofu. L’idéal étant de varier les sources de protéines puisque chaque aliment fournit, par ailleurs, des nutriments différents.

La vitamine D



Un apport insuffisant en vitamine D favorise le processus de dégradation osseuse. D’où l’importance de s’en préoccuper à partir de 60 ans. En effet, la vitamine D stimule l’absorption de calcium et la synthèse osseuse. Et en plus, elle renforce les muscles.

Le problème, c’est qu’on ne la trouve pas facilement dans la nourriture. Les aliments qui en contiennent en quantités sont relativement limités. Il s’agit essentiellement des poissons gras, comme le saumon ou la sardine, des œufs et des champignons. Les produits laitiers sont également intéressants mais dans une moindre mesure.

La manière dont notre corps absorbe le mieux la vitamine D, c’est en la synthétisant quand notre peau est exposée directement au soleil. Mais là encore, la situation n’est pas toujours optimale. «Sous nos latitudes, le rayonnement solaire ne nous garantit pas une exposition suffisante, en hiver particulièrement», rappelle Raffi Maghdessian. La vitamine D peut être prise en compléments sous forme de gouttes, notamment. Une supplémentation que la Société suisse de nutrition (SSN) recommande à toute personne après 60 ans, sur les conseils d’un pharmacien ou de son médecin.

Attention toutefois à ne pas dépasser la dose journalière recommandée, qui est de 800 UI ou 20 µg chez les personnes de 60 ans et plus (600 UI ou 15 µg chez l’adulte). «L’intérêt d’une complémentation en vitamine D en dehors d’une carence avérée est toutefois controversé, précise Raffi Maghdessian. Les études médicales ne démontrent pas de bénéfice sur le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de fractures osseuses.»

De manière générale, les aînés font partie des populations les plus à risque de carence en vitamine D. Certains sortent peu de chez eux, et comme le rappelle encore la SSN, la capacité de synthèse cutanée de vitamine D tend de toute façon à diminuer avec l’âge: «Elle est, chez une personne âgée, inférieure d’un quart à celle mesurée chez une personne jeune.»

Le calcium



Le calcium est l’élément constitutif essentiel des os. Sans lui, pas de squelette sain et solide. Il est indispensable pour freiner la dégradation osseuse liée au vieillissement. Les sources de calcium sont variées: les produits laitiers en sont de très bons pourvoyeurs, leurs alternatives végétales aussi, pour autant qu’elles soient enrichies en calcium, tout comme certains légumes, tels que le brocoli ou les épinards, ou encore les fines herbes, les légumineuses, voire les céréales complètes.

Sans oublier les eaux minérales riches en calcium. Une alimentation équilibrée devrait suffire néanmoins à couvrir les besoins sans recourir à des compléments.

L’exercice physique



«Quand on parle d’alimentation, on a tendance à se cantonner à un silo en quelque sorte, mais le maintien du muscle ne dépend pas que de l’apport en protéines, souligne Raffi Maghdessian. Il faut manger et bouger, donc continuer à faire de l’exercice physique régulièrement, selon ses capacités. Le fait de contracter ses muscles contribue d’ailleurs aussi au maintien de la densité osseuse.»

La Société suisse de nutrition préconise, quant à elle, une activité physique quotidienne d’au moins 30 minutes. Du temps bien investi, car le danger existe, en vieillissant, d’entrer dans une «spirale infernale», selon Raffi Maghdessian: «Les petits pépins de santé poussent à faire moins d’exercice, à s’alimenter moins bien et la fonte musculaire s’accélère, ce qui augmente le risque de chute. Ainsi que de fracture, lorsque la densité osseuse est, elle aussi, affaiblie.»

L’hydratation



Bien manger, c’est une chose, mais il faut aussi boire régulièrement. Un conseil d’autant plus important après 60 ans qu’avec l’âge, la sensation de soif diminue. On a donc vite fait de se trouver en dessous des un à deux litres d’eau – ou de boisson si possible non sucrée – qu’il faut absorber quotidiennement.

«Les plus âgés ont tendance à moins s’hydrater, ce qui n’est pas sans conséquences, prévient Raffi Maghdessian. Une déshydratation peut altérer la vigilance, voire la fonction rénale.»

Le plaisir



Pour manger équilibré et varié, il faut d’abord… manger. Mais avec l’âge, la solitude, les médicaments, les troubles digestifs, l’appétit diminue parfois, ouvrant la voie à des risques de carences. Il faut alors le stimuler, cet appétit. Pour cela, ne pas lésiner sur les bonnes choses, ni sur le temps consacré aux repas. Car faire naître le plaisir de manger aiguise l’appétit. Pas facile quand on est seul, c’est sans doute vrai pour beaucoup de gens.

D’où l’intérêt de manger en compagnie d’autres personnes quand cela est possible. Et sans culpabiliser. D’autant que vieillir a tout de même un avantage. L’indice de masse corporelle recommandé glisse légèrement vers le haut. Au lieu de 25, limite maximum pour un adulte en bonne santé, le curseur monte à 27. Autrement dit, selon les données épidémiologiques, avoir quelques «réserves» constitue plutôt un facteur de protection en termes de santé.

