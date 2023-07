Nouvel entraîneur de Servette – Prudent comme René, droit comme Weiler Le Zurichois de 49 ans est le nouvel entraîneur de Servette. Après une carrière de joueur noircie par les blessures, le technicien a fait de l’exigence un principe cardinal. Valentin Schnorhk

René Weiler, sourire malicieux, est réputé pour sa ligne rigoureuse et ses principes immuables. URS JAUDAS

Sourire en coin. «Ça, je ne préfère pas en parler.» Sujet sensible? A priori pas. Risque de dérapage limité. On le lance tantôt sur le jeu, tantôt sur ses nouveaux joueurs. Qu’importe. René Weiler a étudié la communication et les médias à l’Université des sciences appliquées de Zurich. Il le revendique. Autrement dit, il «sait» là où veulent en venir les journalistes. Alors ce jour-là, le 22 juin, jour de sa présentation officielle en tant qu’entraîneur de Servette, il en a dit le moins possible.