Élections à Pully – PS et Verts alliés dans la course à la Municipalité La gauche opte pour une liste commune en vue de récupérer le siège Vert perdu en 2016. Marie Nicollier

Tandem Deux candidats sur une seule liste: le municipal sortant Marc Zolliker (PS) et Lucas Girardet (Les Verts).

Les socialistes et les Verts de Pully optent pour une nouvelle stratégie en vue des élections communales de mars 2021. Les deux partis feront ticket commun dans la course à la Municipalité.

Actuellement, tous les municipaux de la Ville sont PLR, sauf Marc Zolliker (PS). Ce dernier se représente et brigue un troisième mandat. Quant aux écologistes, ils espèrent récupérer leur siège perdu en 2016 au profit du PLR et misent sur Lucas Girardet, ancien conseiller communal lausannois et ex-député.

Crèches, nature et vélos

Élu récemment à Pully, Lucas Girardet (43 ans) est bien connu à Lausanne en tant que président de l’association I Lake Lausanne (la buvette La Jetée de la Compagnie) et fondateur du système de vélo en libre-service Velopass. «Si on peut passer à deux sièges Verts-socialistes, on aura une Municipalité plus représentative de la population», dit-il. Le PLR occupe actuellement 40% des sièges au Conseil communal et quatre des cinq sièges à la Municipalité.