Suisse – PS, PDC et PLR interrompent les discussions sur la formule magique Le président du PDC Gerhard Pfister a informé le président de l’UDC Marco Chiesa, mardi, que les réflexions sur la formule magique allaient être suspendues.

Une vue du Conseil national. Keystone

Les dirigeants du PDC, du PLR et du PS ont décidé d’annuler pour l’instant les discussions prévues en marge de la session parlementaire sur la formule magique au Conseil fédéral. Motif: l’attitude de l’UDC dans la réélection des juges au Tribunal fédéral.

Le président du PDC Gerhard Pfister a informé le président de l’UDC Marco Chiesa de cette décision mardi, a indiqué le Zougois à Keystone-ATS, confirmant une information des journaux alémaniques de Tamedia.

Dans son courriel, Gerhard Pfister a justifié cette décision par le mépris des institutions exprimé par le principal parti de Suisse. Au sein de la Commission judiciaire, l’UDC a demandé que cette dernière ne fasse pas de recommandation pour la réélection au Tribunal fédéral du juge de son propre parti Yves Donzallaz. Elle l’avait critiqué publiquement à plusieurs reprises pour son prétendu manque de loyauté envers la ligne du parti.

Respect des institutions

Pour le PDC, le PLR et le PS, le respect des institutions, de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la justice ne sont pas négociables.

Après leur première réunion, en mars, les présidences des partis et des groupes parlementaires s’étaient accordés pour poursuivre les discussions sur la concordance et la représentation des partis au Conseil fédéral. En juin, ils devaient évoquer le sens de la concordance et de ses conséquences concrètes.

Tous les partis ont pu défendre leurs positions et sont tombés d’accord sur la nécessité de poursuivre ces pourparlers. Il y a unité de vues sur le fait qu’il faille chercher une nouvelle solution. Personne ne sait toutefois encore ce qu’elle pourrait être, avait alors dit le président du PDC, à l’origine de l’initiative.

ATS/NXP