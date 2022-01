24’000 francs symboliques - Public Eye essaie de «corrompre» Ueli Maurer

Public Eye souhaite de meilleures lois contre la corruption et le blanchiment d’argent en Suisse. L’organisation a lancé une pétition à l’intention du gouvernement, déposée ce mercredi à la Chancellerie fédérale.

«Pour ne plus être un paradis pour le blanchiment d’argent et la corruption, la Suisse doit rapidement prendre des mesures», écrit Public Eye dans un communiqué. L’ONG demande au Conseil fédéral d’édicter des obligations de diligence raisonnable pour les conseillers de sociétés-écrans. Et la Suisse doit également établir un registre public des bénéficiaires économiques des entreprises.