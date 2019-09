Public ravi au nouveau centre de la Cinémathèque

Ouvert ce week-end au public pour son inauguration, le Centre de recherche et d'archivage de la Cinémathèque suisse a suscité un vif intérêt auprès du public. Près de 3000 visiteurs se sont rendus à Penthaz durant ces deux jours.

Le public aura eu l'occasion de découvrir une collection exceptionnelle regroupant, notamment, quelque 85'000 films et un million d'affiches, soit un fond comptant parmi les dix plus importants au monde, a indiqué la Cinémathèque suisse dans un communiqué dimanche. Ces trésors sont abrités dans un bâtiment high-tech qui a été ouvert officiellement vendredi par le ministre de la Culture Alain Berset.

Les visiteurs auront pu s'initier aux différents métiers de la conservation tant analogique que numérique, parcourir les expositions d'affiches et de photographies, arpenter des stocks de bobines et autres objets insolites. Un parcours fléché permettait aux passionnés du 7e art de suivre un document d'archive, de sa prise en charge à son conditionnement en passant par sa restauration.

Véritable centre de compétence, la Cinémathèque suisse est ouverte aux chercheurs et professionnels du cinéma. Elle collabore avec les principaux festivals et institutions culturelles en Suisse et au niveau international. (ats/nxp)