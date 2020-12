Publicité pour le tabac

Libre d’être dépendant?

Le conseiller national PDC Benjamin Roduit affirme que limiter la publicité pour le tabac serait une «entrave terrible» aux libertés de production et de consommation. Ces libertés ne se trouvent pas dans notre Constitution, qui prévoit au contraire une «protection particulière» des enfants et des jeunes et qui donne à la Confédération la responsabilité de légiférer sur les produits dangereux pour la santé. Or les produits du tabac sont très toxiques. Ils tuent 26 personnes par jour en Suisse, soit 50 fois plus que les accidents de la route. Selon la Confédération, le tabac est la première cause de diminution de la qualité de vie, de maladies non transmissibles et d’années de vie perdues.