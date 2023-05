Football – Puertas garde l'Union dans la course au titre Cameron Puertas a permis à l'Union St-Gilloise de rester en course pour un éventuel titre de champion de Belgique. L'Hispano-Lausannois a inscrit le 1-1 à la 80e, d'un tir dévié par un défenseur, contre le Royal Anvers. Robin Carrel

Le Vaudois (au centre) en plein duel aérien. AFP

Le milieu formé au LS était entré en jeu un quart d'heure plus tôt. Grâce à son but, inscrit à 10 contre 11, l'Union est restée dans la lutte pour la 1re place. Elle compte 46 points, mais doit marquer un point de plus que son concurrent direct pour espérer triompher.

Dimanche prochain, l'Union accueillera Bruges, tandis qu'Anvers se déplacera à Genk, une équipe potentiellement aussi en lice pour le titre ce jour-là.

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.