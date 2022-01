Coup de fourchette – Puidoux n’a jamais été si près de l’océan Jamais à court d’idées, Frédéric Pichon titille aussi les papilles de ses hôtes en les emmenant voyager dans sa Loire-Atlantique natale. Thérèse Courvoisier

Frédéric Pichon, au four et au moulin puisqu’il est le cuisinier et le gérant de l’Auberge Communale de Puidoux depuis bientôt quatre ans. 24HEURES/Chantal Dervey Chantal Dervey

Les habitués doivent piétiner d’impatience. «Leur» Auberge Communale de Puidoux rouvre lundi 17 janvier après une pause bien méritée. «Proposer des congés réguliers me permet de ne jamais manquer de personnel et d’avoir des employés heureux», sourit le gérant et cuisinier Frédéric Pichon. Et ça se voit: le serveur se tient prêt, cartes à la main, et son désir de bien faire est remarquable.

«La commune a adhéré à mon projet et depuis j’ai pas mal de liberté pour faire ce dont j’ai envie.» Frédéric Pichon, gérant et cuisinier

«C’est ma première expérience en tant que patron et nous avons énormément bossé pour remettre cet établissement au goût du jour, explique ce natif de Loire-Atlantique, que son parcours a amené à Puidoux via le Chalet Suisse à Lausanne et diverses adresses dans le Nord vaudois. La commune a adhéré à mon projet et depuis j’ai pas mal de liberté pour faire ce dont j’ai envie. J’organise des événements comme la fête bavaroise, la chasse, la Fête de la musique et les plats qui vont avec. Et j’aime aussi amener des produits de la mer à mes clients.»