La loi et vous – Puis-je rentrer chez moi en étant ivre à vélo? Chaque semaine, un expert du TCS donne la réponse à une question de droit. Vera Beutler - Juriste au TCS

Il vaut mieux éviter. Car si vous faites du vélo en étant ivre, vous risquez non seulement de recevoir une amende, mais peut-être aussi de vous faire retirer votre permis de conduire.

Si vous avez bu plus que de raison pour vous réjouir de votre diplôme, il est préférable d'abandonner votre vélo et, dans l'idéal, de vous faire raccompagner chez vous par une personne sobre. D'un point de vue pénal, vous éviterez peut-être ainsi une amende, et d'un point de vue administratif, vous conserverez votre permis de conduire.

Amende en cas d'alcool au guidon d'un vélo

Celui qui «conduit un véhicule sans moteur alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire» s'en tire sans trop de peine, du moins sur le plan pénal, avec une amende.

À titre de comparaison, un conducteur de véhicule à moteur risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans ou une amende s'il conduit en état d'incapacité de conduire.

Faire du vélo en étant ivre, c'est risquer de perdre son permis de conduire

L'ivresse au guidon d'un vélo peut toutefois aussi avoir des conséquences administratives. Ainsi, l'autorité compétente peut d'abord vous interdire de conduire un vélo pendant au moins un mois. Si vous ne respectez pas cette interdiction, vous risquez une amende.

Mais l'ivresse au guidon d'un vélo peut aussi mettre en danger votre permis de conduire pour véhicule à moteur. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'il existe des preuves solides d'un comportement addictif réellement pertinent pour la circulation, l'autorité cantonale compétente peut ordonner un examen d'aptitude à la conduite même si vous n'êtes pas motorisé. Si l'examen révèle que vous souffrez d'une addiction «rendant inapte à la conduite», l'autorité compétente vous retire le permis de conduire pour une durée indéterminée.

