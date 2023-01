La loi et vous – Puis-je stocker nos luges dans le garage de location? Chaque semaine, un expert juridique du TCS vous donne la réponse à une question de droit. Vera Beutler - Juriste au TCS

Photo d’illustration. MARK HENLEY

En règle générale, oui. Vous devez toutefois tenir compte des autres locataires et respecter les règles de sécurité incendie.

La plupart des règlements d'immeuble définissent les objets que vous pouvez entreposer dans le garage que vous louez. Un règlement intérieur doit être raisonnable et proportionné, mais il peut aussi être strict. Ainsi, des règlements intérieurs stricts, selon lesquels les garages ne peuvent être utilisés que pour des véhicules et éventuellement pour les pneus correspondants, sont autorisés. Si vous avez accepté ce règlement intérieur lors de la conclusion du contrat de location ou par la suite, vous devez vous conformer à ses dispositions et chercher un autre endroit pour votre luge.

La plupart des règlements intérieurs s'appuient toutefois sur les prescriptions de protection incendie et notamment sur les directives de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie. Conformément à la directive de protection incendie «Prévention des incendies et protection incendies organisationnelle», vous pouvez stocker les objets encombrants que vous transportez régulièrement avec votre véhicule sur votre place de parking dans le garage. Ces objets sont par exemple des planches de surf, des coffres de toit, des skis ou encore des luges.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.