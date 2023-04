Quartier Roches-Rochettaz – Pully abandonne son projet de chemin piéton nord-sud L’idée avait été validée par le Conseil communal en 2019. Quatre ans plus tard, une courte majorité la juge trop coûteuse et pas assez utile. Thibault Nieuwe Weme

Le Conseil communal a finalement tiré un trait sur le chemin piéton entre le chemin des Roches et l’avenue de Rochettaz. Son intérêt public n’a pas été jugé suffisant. ©Florian Cella

Au terme d’une séance parfois confuse mercredi soir, les élus pulliérans ont fini par faire marche arrière sur le chemin piéton qui devait relier l’impasse du chemin des Roches et l’avenue de Rochettaz, juste au-dessus du bourg historique. Leurs prédécesseurs de 2019 lui avaient pourtant – sur le principe – donné leur bénédiction.

L’idée originelle était de favoriser la mobilité douce et la circulation piétonne nord-sud de la commune, les trottoirs existants des chemins des Roches et de Rennier n’étant pas jugés optimums. Quatre ans plus tard, les élus devaient se déterminer sur le «projet de détail» promis par le préavis de l’époque.

Crainte de nuisances

Après une inspection sur le terrain, la nouvelle commission a jugé, non sans disparités, que le projet coûtait trop cher (1,2 million de francs) «au vu des finances déjà exsangues de la Commune» et qu’il était trop compliqué à réaliser, notamment en raison du «slalom» entre les parcelles privées et du tracas des expropriations.

Il est également avancé que le chemin, financé avec de l’argent public, profiterait en réalité davantage aux propriétaires du quartier qu’à la population générale. En effet, le nouveau plan d’affectation prévoit l’agrandissement de la surface à bâtir sur plusieurs parcelles. Cet avantage n’a pas empêché plusieurs riverains de faire opposition, au motif des nuisances lumineuses et sonores que provoquerait un tel chemin.

À noter que la Commune prévoit dans tous les cas de rafraîchir le système de canalisations du quartier dans les prochaines années. Les membres minoritaires pro-chemin de la commission y voient l’occasion d’avancer le calendrier des travaux tout en œuvrant pour améliorer la vie des piétons.

Un «sacrifice» nécessaire

Au moment du vote, il a fallu se concentrer pour savoir par quel bout empoigner le dossier, complexifié par de nombreuses retouches terminologiques et le grain de sel du Canton. Finalement, l’assemblée isole puis refuse formellement l’article 16 bis du texte – lui qui ordonnait l’aménagement du chemin piéton – par 45 voix contre 41. Le débat de fond sur la nécessité de l’infrastructure n’a donc pas eu lieu.

«Mieux valait débloquer la situation, quitte à sacrifier le cheminement voulu par le Conseil en 2019, que de paralyser le plan d’affectation. Au moins, maintenant, la situation est claire.» Lucas Girardet, municipal chargé de l’Urbanisme

Pour Lucas Girardet, municipal chargé de l’Urbanisme, deux sentiments se chevauchent à l’issue du vote. «Du point de vue de la mobilité douce, c’est une occasion ratée d’améliorer la desserte dans le quartier. Maintenant, si l’article 16 bis avait été maintenu, mais que le tracé ou le crédit avaient été refusés, la situation aurait été compliquée… Mieux valait la débloquer, quitte à sacrifier le cheminement voulu par le Conseil en 2019, que de paralyser le plan d’affectation. Au moins, maintenant, la situation est claire.»

Thibault Nieuwe Weme est journaliste stagiaire à la rubrique vaudoise. Après un Bachelor en science politique à l'Université de Lausanne, il a obtenu son Master à l'Académie du journalisme et des médias (AJM) de l'Université de Neuchâtel. Plus d'infos

