Le Golden Snack se bat en justice – Pully biffe une buvette jugée «résistante complotiste» La Ville refuse l’ouverture du snack du port pour la saison 2023, reprochant aux gérants des postures antimesures Covid. La justice valide, les patrons dénoncent une cabale. Romaric Haddou

Le Golden Snack existe depuis 2002 à proximité du port et du minitrain de Pully, mais la Municipalité demande aux gérants de faire place nette d’ici au 31 janvier. MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

C’est peut-être la fin d’une histoire qui aura duré vingt et un ans. Le Golden Snack, buvette installée au port de Pully, juste à côté du minitrain, pourrait avoir vécu sa dernière saison en 2022. La Municipalité n’a pas renouvelé l’autorisation d’exploiter des gérants, Jennifer et Jean-Pierre Ingold, en raison de «nombreuses difficultés» et de «relations dégradées» entre les deux parties. Les patrons ont porté l’affaire devant la justice, estimant que la Ville leur retire injustement leur gagne-pain, mais ils viennent d’être déboutés.