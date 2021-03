Polémique urbanistique – Pully dit non aux toits laids des Boverattes Les autorités demandent le retrait des installations «disgracieuses» et «illicites» sur les toits plats des nouveaux immeubles. Marie Nicollier

Vue des toits des six immeubles des Boverattes, en juin 2020. DR

Un rebondissement de plus dans l’affaire des Boverattes, ce nouveau quartier très polémique construit sur un beau terrain communal avec vue sur le lac. La Municipalité de Pully «refuse la modification des installations techniques réalisée illicitement sur la toiture des six bâtiments d’habitation» par ses mandataires. Elle ordonne leur suppression et leur déplacement à l’intérieur des immeubles.

Une multitude de tuyaux qui brillent au soleil, des monoblocs massifs… Les voisins s’insurgent depuis le printemps 2020 contre la laideur des toits plats de ces nouveaux locatifs aux allures d’usines. «Cette décision est une très bonne nouvelle, réagit l’un d’eux. C’est ce que nous demandions.»