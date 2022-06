Tête d’affiche incontournable du Festival Pully à l’heure du Québec, où ils se produisent encore ce soir à 20 h 30 (il reste des places), les Cowboys fringants ont livré un premier show solide dans la touffeur de la salle Arnold-Reymond vendredi soir. Quelques heures plus tôt, la multi-instrumentiste du groupe, Marie-Annick Lépine, et le chanteur Karl Tremblay se sont confiés à «24 heures». Interview.

Depuis tout ce temps, la relation au sein du groupe a-t-elle changé?

M.-A. L.: On est comme une famille, on s’aime beaucoup. Et on est meilleurs amis aussi en dehors de la vie des Cowboys. C’est sûr qu’on a vieilli et donc qu’on est un peu plus sage, peut-être. Au début, il y avait un peu plus de frictions, étant donné qu’on devait définir les rôles de chacun au sein du groupe.

Karl Tremblay: Mais depuis vingt ans, ça va très bien. Avant cela, il faut dire que notre carrière n’existait pas tant que ça. Avant la sortie de «Motel Capri», en 2000, on faisait trois ou quatre concerts par année, c’est tout. Mais bon, on n’a jamais eu beaucoup de frictions. Comme n’importe quel groupe, n’importe quelle famille, on s’est posé des questions et on a réajusté le tir. Et on continue ensemble depuis vingt-cinq ans, donc il n’y a pas de stress de ce côté-là.