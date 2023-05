Finale des play-off LNB – Pully Lausanne va retrouver le haut du panier Nets vainqueurs de Morges St-Prex (96-70) lors du match décisif, les Foxes sont de retour dans l’élite en SB League avec les soucis qui s’y rapportent. Gérard Bucher

Jamal George et les Foxes ont fini par s’imposer 96 à 70 face à la formation de Morges-St-Prex. PATRICK MARTIN

Ils étaient plus de 1200 à s’être donné rendez-vous à la Vallée de la Jeunesse pour vivre cette apothéose. Le parquet n’a toutefois pas tremblé longtemps. Les ouailles de Randoald Dessarzin n’ont pas laissé le plus petit espoir à leurs contradicteurs. Contrairement aux rencontres précédentes, la défense de zone pratiquée à outrance par les Red Devils ne leur a pas posé le moindre problème. D’autant que l’adresse générée derrière l’arc ne leur a pas fait défaut (8 sur 16 à la mi-temps, contre 1 sur 8, et 13 sur 26 au total, contre 8 sur 20). Tout comme les rebonds (42 contre 25). Que dire encore du banc des Foxes, largement supérieur à celui de son homologue (50 points contre seulement 7).